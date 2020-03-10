SIT DOWN PLEASE ！人醒著的時間裡有80%是坐著的，對於椅子，你有什麼想像呢？餐桌鐵椅、集會中的「鬱金香椅」，甚至用蠶絲竹編沙發，日治時期顏水龍所創作的竹製家具，還有設計鬼才菲利普・史塔克的經典外星人榨汁器巨大版的細長椅！今春來松菸看展趣，「坐、座、做」展，從台灣工業脈絡看椅子設計，世界名家之椅到底多好坐？想來「坐而言」，不如「起而行」品美學、玩設計。

展區設置了三種高度的平台，策展人期待觀眾透過乘坐體驗，從中了解最適合自我身型的坐姿（右起：徐景亭、王俊隆、林靖。（台灣設計研究院 提供）格）

台灣設計研究院邀請知名工業設計團隊「東海醫院設計工作室」，合作策劃主題特展—「坐座做．做座展」，自3月10日至7月5日於台灣設計館06展區展出。本展從「坐、座、做」三個軸線呈現椅子的故事，策展人徐景亭認為，「坐是一種姿勢，座是一種象徵，而做是一種行動！」椅子除了是產業趨勢發展的指標外，更是具有文化象徵的產品，從這個想法延伸規劃出三大展區，並設置觀眾動手做的學習場域。

顏水龍作品與包浩斯代表作品「紅藍椅」並置呈現，展現同一個年代裡，竹材_木材、東方_西方的設計對話。

從「坐」的姿態，看到台灣工藝史詩：甫走入展場，將看到逾50張台灣椅陳列於平台上，猶如在地設計躍上伸展台。包含：1930年代農業社會的竹製家具、1950年代輕工業時期的塑膠製鬱金香椅、及1960年代太空時期的「圈椅」等，每一把椅子都是一個時代的文化標誌，也是每個人成長過程的集體記憶。其中最具指標性的館藏作品為日治時期顏水龍所創作的竹製家具，匠師們運用竹、木等原生材料之美，佐入人文巧思，經過雙手逐一修整，打造出舉世無雙的手工椅。

周育潤以台灣特有的「五角編」技法，組成極具當代設計感的「泡泡沙發」，當年被法國媒體評選為最令人心動的作品。（台灣設計研究院 提供）

從「坐」的進化，看到當代詩意空間：本展除展現經典工藝，也將策展視角延伸至當代趨勢，邀集台灣13位當代設計師人展出精彩作品。展件中，有傳統工藝的延續與創新，例如周育潤以台灣特有的「五角編」技法，組成極具當代設計感的「泡泡沙發」，當年被法國媒體評選為最令人心動的作品。此外，由設計師王俊隆與竹藝師聯合製作的「作繭計劃-蠶絲竹編沙發」，巧妙應用農村養蠶智慧，結合自然生態與人文藝術，將椅子引領至永續發展的美學層次。

第二個展區展現生活坐具的材質實驗，精細介紹竹、木、金屬、複合媒材等材質的特性與製作過程。

從「座」的材質，看到台灣的文化演進：第二個展區展現生活坐具的材質實驗，精細介紹竹、木、金屬、複合媒材等材質的特性與製作過程。座椅的製作與生活演進有密切關聯，例如從竹材工藝，發展到加入機具生產製作的木材傢俱，再到金屬加工與塑料射出成型；西元2000年之後，由於個人意識與在地自覺的萌芽，激迸出設計與工藝跨界合作，大膽嘗試各項新穎材質與工程技術。

「人體工學」區呈現台灣設計館館藏之一，同時也是20世紀現代家具的經典代表—伊姆斯夫婦(Eames)於1956年發表的單人躺椅。

從「做」的經典，看到人體工學的秘密數字：第三個展區探討的是「人體工程」。20世紀現代家具的經典代表—伊姆斯夫婦(Eames)於1956年發表的單人躺椅。這張躺椅不僅是MoMA、龐畢度中心等多家美術館的永久典藏。半世紀以來，被譽為蘊含著沉睡魔力的工藝結晶，躺椅微微向後「15度角」傾斜；這完美的角度除了提供舒服的靠背，還讓胸部處於平緩、無壓的姿勢，也讓「15°」成為人體工學的關鍵數字。

本展的摺頁也和「椅子」大有關係！將工程圖學慣用的「格線系統」融入其中，可從平面紙張自行繪製出立體感的椅子。

值得一提的是，本展的摺頁也和「椅子」大有關係！將工程圖學慣用的「格線系統」融入其中，提供觀眾精準繪製椅子的造型與高度，再透過紙材特性進行摺疊與撕割，便能立即從平面紙張造出立體感的椅子！這精心的設計，讓大人和小孩都能盡情享受做椅子的樂趣，所有天馬行空的靈感信手拈來，每位觀眾都能成為下一位設計大師。

台灣設計館「坐座做．做座展」以台灣椅子設計脈絡為主軸。（台灣設計研究院 提供）

坐座做．做座展｜SIT DOWN PLEASE

時間 | 2020/3/10~7/5 每週二至週日09:30 - 17:30

地點 | 台灣設計館06展區 (松山文創園區松菸口)

(中時電子報)