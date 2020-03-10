越捷航空創辦人兼執行長阮氏芳邵。圖：越捷提供

越捷航空副總經理阮翠萍曾多次來台處理業務。圖：越捷提供

越捷航空副總經理胡玉燕芳負責財務管理。圖：越捷提供

越捷航空董事長阮清河及越捷航空創辦人兼執行長阮氏芳邵為全球知名企業人士，引領越捷航空飛向成功。越南經濟權威陳廷天曾讚揚兩位領導人傑出經營方針，前瞻又具新意，其表現不論是在國內或國際航空市場上皆有耀眼的成績。公司兩位副總經理阮翠萍與胡玉燕芳也是傑出女性，是越南慶祝國際婦女節受囑目的焦點。

阮清河為越捷航公共同創辦人，在2007年以董事長的身分加入越捷航空團隊。先前曾在越南民航局（CAAV）擔任副局長，為航空產業專家。她鮮少在鏡頭前曝光，行事低調穩健且簡潔俐落，對航空產業更是充滿理想與抱負。

受傳統軍系家庭影響，阮清河決定將標誌性的越南國旗色與五角星加入越捷航機標誌象徵。阮清河致力位航空產業發展，在加入越捷航空之後，積極在競爭激烈的越南航空市場開拓航線，為更多旅客帶來飛行機會並促航空產業發展。

身為越捷安全委員會及人力資源委員會的主席，同時也是新型冠狀病毒 COVID-19緊急應變委員會領導者，阮清河表示：「我們相信航空產業能消弭人與人之間的隔閡，拉近彼此的距離，為世界帶來更美好的改變。」

越捷航空創辦人兼執行長阮氏芳邵在領導越捷航空的路上，與阮清河並肩作戰的是阮氏芳邵，她不但備受同事歡迎及下屬愛戴，在同事間更有「邵夫人」（Madam Thao）的稱號。

阮氏芳邵21歲時就賺取到人生中第一個100萬美元，同時也是首位以航空業白手起家的女性億萬富翁。直至今日，阮氏芳邵曾四度被《富比士》雜誌評選為「全球百大最有權勢女性」之一，更是榜單中唯一越南代表。

保留傳統河內婦女親切開朗的個性，即使為億萬富豪，也不習慣被尊稱為「女士」。阮氏芳邵每天早上5點起床，並工作到凌晨2點，對工作的執著與付出贏得眾人的尊敬。她相信憑藉著耐心與毅力，便能夠克服種種難關，並帶領團隊創造更美好的未來。

此外，與越捷航空董事長及創辦人兼執行長並列傑出女性還有兩位越捷航空副總經理：阮翠萍及胡玉燕芳。

阮翠萍為道地的河內人，負責越捷航空國內及國際市場的商務經營、市場開拓以及品牌價值發展。同時，阮翠萍也是越捷航空子公司–泰越捷航空的董事長。

阮翠萍表示：「我們看待航空產業的方式讓越捷在競爭激烈的市場中脫穎而出。對越捷航空來說，我們不執著市場中已經開發的部分，而是放眼在我們還能為市場挹注多少資本。越南擁有１億多人口，但其中只有1％的越南民眾使用航空運輸，代表越捷航空還有99％的市場成長空間。」

而越捷航空副總經理胡玉燕芳在金融領域擁有超過20年經驗，擅長資本規劃、建立財務預算管理系統、會計單位及內部審計流程。目前負責越捷航空重要財務管理事項。

來自順化的胡玉燕芳表示：「越捷航空致力於提供眾多機會給旅客暢遊世界，未來也會持續拓展航空版圖，與旅客攜手共創美好的未來。」

這四位傑出的女性帶領越捷航空創造非凡成就，顛覆傳統刻板印象，並幫助女性取得關鍵職位，以能力證明女性也能實現夢想。

此外，阮氏芳邵表示：「我們也鼓勵所有員工將此文化實踐在生活中，共創美好、互助的生活方式。」

(工商 )