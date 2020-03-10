美國國務卿蓬佩奧9日發表聲明說，美方強烈反對任何試圖在阿富汗建立「平行政府」的做法。

阿富汗官方宣布的總統當選人加尼9日在首都喀布爾宣誓就職，而他的競選對手、政府首席執行官阿卜杜拉聲稱自己才是總統選舉贏家，於同日也在喀布爾舉行了「總統就職儀式」。阿卜杜拉始終拒絕承認選敗，認為選舉存在舞弊，於是自行宣布當選總統。

新華社報導，蓬佩奧在聲明中說，美方強烈反對任何試圖在阿富汗建立「平行政府」的做法，也反對使用武力解決阿富汗當前的政治分歧。他在聲明中讚賞了加尼和阿卜杜拉兩人此前對阿富汗

和平的相關表態，認為「建立一個包容性政府和統一的阿富汗對這個國家的未來、特別是其

和平事業至關重要」。

美媒報導，美方官員先前分別會晤加尼和阿卜杜拉，希望避免出現政治對峙局面，但調解並未成功。報道還說，美國迄今沒有直接評論選舉結果，但蓬佩奧在聲明中使用了「加尼總統」的字眼。一些分析人士認為，同一天兩場「總統就職」儀式暴露了阿富汗政壇的激烈矛盾，阿富汗政府與塔利班的和平對話也因此蒙上陰影。

阿富汗總統選舉於2019年9月28日舉行，最終選舉結果於2020年2月18日公佈。加尼獲得50.64%的選票，而阿卜杜拉獲得39.52%的選票。阿卜杜拉一直拒絕承認此次總統選舉結果。這是自2001年美國入侵阿富汗並推翻塔利班政權以來，阿富汗舉行的第四次總統選舉。

(中時 )