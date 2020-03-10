大陸新型的殲10C戰機，應該已裝配了自製的渦扇10(WS-10)發動機，以取代俄羅斯製造的AL-31，在大陸官方電視CCTV的新聞節目中，殲10C出現片段，噴嘴的模樣與早期的殲10有所不同。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)，成都飛機工業公司（CAIC）到2018年，大約製造了300架殲10，推力來源似乎都是AL-31FN，也就是俄羅斯土星設計局的發動機。不過，已經有一些照片顯示，大陸自製的渦扇10開始安裝在殲10、殲15等戰機上測試，可以從噴嘴的外觀差異來判斷，哪些改用渦扇10。

目前尚不清楚新聞影片是何時何處拍攝，但是這些新戰機似乎要交付給解放軍空軍，可能是第4批次的J-10C一部分。

同時，在2019年12月中旬，大陸軍事論壇的圖片表明，第5批次的J-10C已正在接受測試。照片顯示，一架塗有黃色底漆的J-10C，在於成都黃田壩生產工廠進行試飛，編號似乎為502。

殲10B。(圖/ausairpower)

殲10是大陸研發的單引擎、三角翼配前翼設計，有很好的運動性能，在分類上與美國F-16C同屬多用相提並論，都屬於多用途輕型制空戰機。第一代的殲10A在1998年問世，仍有技術過渡的色彩，進氣採用類似F-16的設計，不過可能強度不足，需要固定條。殲10B於2008年定型，進氣口改用DSI設計，而殲10C在2014年出現，安裝AESA主動相陣雷達雷達，矢量噴嘴以增加機動性(航展出現過)。

渦扇10發動機也稱「太行發動機」，研發時間可追溯到1980年代，是大陸參考美國CFM56-3民發動機，與俄國AL31，融合出來的結果。大陸花了20多年的時間，克服材料強度的問題，才達到具備完整自製的程度。大陸中央電視台稱，太行發動機，是中國大陸第1種具有自主知識產權的高性能、高推力渦輪扇發動機

(中時電子報)