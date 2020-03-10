觀光股股王瓦城（2729）在大陸地區雖配合當地政府防疫2月暫停營運，但台灣地區成功拓點展店，台灣事業體前2月累計營收達8.3億元、創歷史新高，推升集團前2月累計營收8.53億元，創同期次高。

因應近期顧客飲食型態改變，外帶與外送需求提升，瓦城憑藉一致性的美味與堅強研發實力優勢，推出「點來速 把美味帶回家」外帶服務擴大銷售管道。服務甫上線即獲廣大顧客好評，透過數位平台享受預約外帶、付款，甚至直送上車服務的連鎖餐飲品牌，在瓦城泰國料理、時時香和1010湘指定門店共 59家店提供服務。外送服務透過Uber Eats平台合作，3月起更多人氣品牌及商品加入，透過提供多元選擇以滿足不同客群，積極佈局外送、外帶市場推助營收動能。

因應新冠肺炎影響，瓦城表示，集團針對兩岸138家門店，全面守護顧客貫徹「食在安心 美味加分」行動，嚴格把關「服務、環境、食材」3環節，各店每日清潔消毒作業超過千次，希望讓顧客從踏進店內的第一步到用餐離開，過程所見所用的每個細節都能安心，提供顧客最優質的店內用餐環境。

因2019年與2020年兩年度農曆春節落在不同月份，瓦城今年1月營收5.46億元年增48.69％，2月營收為3.07億元，年減38.27％。累積前2月營收達8.53億元，創同期次高，惟因大陸地區配合當地政府防疫2月暫停營運，故集團合併營收年減1.3%。台灣地區持續展現成為集團營運成長動能。

瓦城泰統現為全台最大東方餐飲連鎖集團，過去營運績效皆踏著穩健的步伐向上，EPS每年維持正向成長、現金股息配發率近五年來平均接近90%。展望後市，瓦城持續受惠展店效益及既有店穩健成長，加上集團持續精準控管成本費用，2020年營運整體表現仍可望正向發展。

(工商 )