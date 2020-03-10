富邦金控2020年2月自結稅後淨利53.05億元，較去年同期成長23％。累計今年前2月稅後淨利148.19億元，較去年同期大幅成長85％，每股盈餘（EPS）為1.45元，仍居各上市金控公司之冠。

富邦人壽2020年2月稅後淨利為25.94億元，較去年同期成長39％，累計前2月稅後淨利85.79億元，較去年同期大幅成長357％，主要受惠於投資績效表現亮眼。今年前2月初年度保費收入（First Year Premium）達257億元；總保費收入（Total Premium）為915億元，承保面表現維持穩定。

台北富邦銀行2020年2月稅後淨利15.56億元，較去年同期成長22％，淨利息收益與手續費收入帶動收益成長。累計前2月稅後淨利38.81億元。北富銀資產品質維持穩健，2020年2月底逾放比率為0.18％，備抵呆帳覆蓋率為741％。

富邦產險2020年2月稅後淨利3.75億元，累計前2月稅後淨利10.81億元，較去年同期成長62％。承保業務及投資績效皆維持穩健，累計前2月簽單保費收入較去年同期成長8％；富邦證券2020年2月稅後淨利2.43億元，較去年同期成長46％，主要受惠於經紀商相關業務收入提升。累計前2月稅後淨利為3.59億元。

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