針對國民黨、民眾黨等在野黨，反彈行政院提出的國土計畫法部分條文修正草案，營建署表示，本次修法是要協助地方政府務實面對未來發展需要並給予應變之彈性，是引導而非防堵作法，也是平衡南北城鄉落差之重要工作，如國土計畫無法配合國際情勢適時檢討變更，將造成縣市政府後續難以因應，本次修法是務實檢討絕非國民黨團所稱開後門炒地皮。

行政院院會日前通過國土計畫法修正案，在政府推動重大建設計畫時，增訂「經行政院核定的國家重大建設計畫情況下，得適時檢討變更各級國土計畫」等文字。同時，縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「2年」延長為「一定期限內完成」。

立法院程序委員會今日討論國土計畫法修正案，民進黨團希望將本案排入3月13日院會的報告事項，但是國民黨、民眾黨等在野黨積極反對。最後委員會表決，贊成和反對各有9票，由召委管碧玲裁奪，她認定應該讓此案排入委員會實質審查。

營建署認為，這次國土計畫法修法賦予彈性，係政府就實務面考量國際政經情勢及對國家長遠發展負責必要之調整。此外，該法第15條第3項第3款得適時檢討變更各級國土計畫之情形，僅限於「政府」興辦之公共設施或公用事業計畫，並未包含「私部門」配合政策推動辦理者。如果重大建設計畫透過國土計畫通盤檢討程序，包括規劃、審議及完備相關法定程序之期間，至少需5年至10年方可完成，實無法因應國際重大情勢變化，反而可能造成國家整體發展困境，爰本次修正條文第15條將「經行政院核定之國家重大建設計畫」納入得適時檢討變更國土計畫條件，係以備不時之需，而非任何建設計畫都可透過此程序變更國土計畫。

營建署強調，透過國土規劃引導土地有序發展，是政府推動國土計畫推動基本態度，且本次修法將「國家重大建設計畫」納入得檢討變更各級國土計畫之條件，除應符合國土永續發展目標、空間發展與成長管理策略及土地使用指導事項，並使重大建設計畫得於國土計畫機制與各界溝通協調，絕非外界所稱僭越國土計畫或以重大建設計畫名義隨時取得便宜農地進行開發。對於有關外界關切議題，營建署後續將於立法院審議過程積極說明，仍請立法院各黨團支持，以早日完成審查。

(工商 )