《迷雁返家路》是繼感動全球千萬人美國真人真事改編的《返家十萬里》上映後，另一部法國真人真事的溫馨動人鉅作，在法國好口碑突破三億票房後，即將於3月底於台灣登場。《迷雁返家路》電影中不僅收錄法國與北歐挪威多處山谷、雲層間壯闊大自然風貌、感動人心的飛行過程，也延伸提到現今生態環境與雁鳥生態保育所面臨的困境與議題，可說是兒童節親子寓教於樂的首選。

《迷雁返家路》劇照。（可樂電影提供）

《迷雁返家路》中真實、震撼地呈現小男孩意外展開一趟駕駛輕航機帶領大雁精彩又冒險的旅程，從挪威到法國一路上經過許多山谷、河川、樹林等豐富畫面，影片採用宛如雁鳥們於高空中飛翔的視角，帶著觀眾俯瞰地球壯闊美麗的景色媲美許多環境生態保育電影如《黑熊來了》、《老鷹想飛》等片；同時也讓觀眾更能身歷其境感受動物遷徙時所遭遇到種種所面臨的困境與挑戰，該片3月27日以中、法文版同步在台上映。

(中時 )