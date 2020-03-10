育達科技大學時尚系師生，主動結合課程專業，製作可換洗的口罩套。（育達科技大學提供／何冠嫻苗栗傳真）

育達科技大學時尚系師生，製作可換洗的口罩套，贈送華山基金會偏鄉長輩，幫助延長口罩壽命。（育達科技大學提供／何冠嫻苗栗傳真）

鑒於部分偏鄉民眾購買口罩需舟車勞頓到十幾公里外藥局購買，育達科技大學時尚系師生發揮所長，製作可換洗的口罩套，贈予華山基金會轉發偏鄉長輩，並送給校內防疫人員，延長口罩的使用壽命，減輕負擔。

育達科技大學時尚系老師盧玉華教導學生親手縫製口罩套，師生自己買布、剪裁、車線、燙平，接力製作可換洗的口罩套，簡單用一層布，圈成左右開口，讓中間可放置一般外科口罩，製成環保又實用的布製口罩套，贈送華山基金會轉發偏鄉老人家，其餘送給學校防疫人員，讓學生學習手縫的針法外，也解決口罩不足問題。

時尚系二年級學生廖韋欣指出，沒時間買口罩，利用這次課程還可以幫助他人，並送給學校辛苦進行防疫工作的師長，學習技巧後也能幫家人製作，能學以致用感到相當高興。學生葉瑾懌也說，透過口罩套課程發現縫紉滿好玩的，學習製作還能給有需要的人使用，很有成就感。

育達科大校長黃榮鵬表示，苗栗部份偏鄉民眾，買口罩需到10公里外的藥局購買，舟車勞頓且也不一定買得到，時尚系師生得知後，主動結合課程專業，縫製口罩套贈送偏鄉獨居老人，學生懂得感恩回饋社會，讓校內師生感動。

(中時 )