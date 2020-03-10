按照往例推測，蘋果(Apple Inc.)將會在 6 月份舉辦的全球開發者大會(WWDC)中，公開五大系統(iOS、iPadOS、watchOS、macOS、tvOS)的最新功能與面貌。外媒透過挖掘提前走漏的 iOS 14(預計在年中發表開發者測試版)程式碼，發掘了不少與 Apple Watch Series 6 以及 watchOS 7 的重要資訊！

蘋果在 2019 年秋季發表 Apple Watch Series 5 搭配 watchOS 6 來使用。而預計今年將會獲得更新的 Apple Watch Series 6 以及 watchOS 7 又有什麼好料？

1.血氧含量偵測

據了解，蘋果從第一代 Apple Watch 當中就已經放入了可偵測血氧濃度的硬體，只是沒有強調相關功能。《9to5mac》報導，這一項功能具體有望在 Series 6 這一代實現。如果動脈血氧濃度低於 90%~100%，可能導致心臟問題或是造成心臟驟停。因此若是加入這項功能，對於使用者來說將非常實用。據了解，今年 Apple Watch 的心電圖(ECG)功能也有機會獲得升級。

Apple Watch 在第四代加入心電圖功能，據了解其功能在心率過高的情況下，容易偵測不準確。而 Apple Watch Series 6 有機會對此升級，能容許更大的心率範圍。但是由於法規規定，目前在台灣還不能使用。Apple Watch Series 6 若包含升級的心電圖功能，台灣可否使用需要以是否通過台灣相關法規而定。

2.視距儀

在 Apple Watch Series 5 加入了指南針功能後，根據 iOS 14 代碼，watchOS 7 可能會加入視距儀功能，可以根據行駛時間測量速度與距離。

3.錶面(watch face)功能

雖然用戶千呼萬喚，但就目前來看 watchOS 7 仍舊沒有開放第三方錶盤的計畫。不過官方將會加入不少新功能，包含(1)分享錶面；使用者能夠過 Watch App 來分享自己訂製的錶盤給朋友，具體方法是可以透過「檔案」App預覽錶面，並且透過分享功能，或是 AirDrop 分享給其他人。目前還不清楚可否單純透過手錶對手錶分享。(2)照片錶面：可透過共享相簿製作錶面。

4.家長控制功能：在 watchOS 7 當中可允許透過家長的 iPhone 來控制兒童的 Apple Watch，也就是將加入兒童模式。並加入上學時間(school time)模式：家長可以控制孩子在上課期間可使用的 App。

5.控制中心：將加入睡眠偵測、噪音檢測功能。

從上述傳聞來看，很顯然血氧濃度偵測以及睡眠偵測將是 Apple Watch Series 6 以及 watchOS 7 最重要的新功能。針對睡眠偵測功能，《9to5mac》指出使用者將能在手機中的「健康」App中設定睡眠目標，並且透過偵測到的結果給予使用者回饋。

而若要加入睡眠偵測功能，對於 Apple Watch 系列產品來說，最直接的挑戰就是電池續航力。目前，蘋果對於 Apple Watch Series 5 宣稱有 18 小時電池續航力，正常使用一天沒問題，但是通常睡眠期間都需要充電，才能隔天再用。可以期待如果蘋果計畫為 Apple Watch Series 6(或其他前代機種)加入睡眠偵測功能，電池續航力的表現應該會有大幅提升，或提出其他可讓使用者選用的方案。與 watchOS 7(及其他四大作業系統)的詳細資訊，預計將會在 WWDC 2020 (蘋果全球開發者大會)中公開。但由於新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，今年 WWDC 會否舉辦實體活動仍難保證，須依蘋果公布的結果為準(目前時間、地點、形式都尚未公佈)。

(中時電子報)