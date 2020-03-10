台灣民眾黨上周舉行監察委員、考試委員推薦海選面試，民眾黨今下午公布推薦名單，監委推薦人選包括曾任考選部政務次長的邱吉鶴、曾獲全國模範公務員殊榮的尹章中；考試委員推薦人選為曾任台北市政府廉政委員的陳韜。民眾黨表示，民眾黨支持透過修憲程序討論考監院存廢議題，在此之前，需要更多活水導入體制，才能有效推動組織改造。

民眾黨表示，台灣採行五權分立的憲政體制，其中監察權及考試權常常被抨擊效能不彰，過去甚至有監察委員被質疑濫權，考試委員更在政府精簡財政的政策下，從過去的19人下修至7至9人，導致考監兩院的存廢問題已爭論多時，但在啟動修憲前，仍需為監委、考委注入新血。

民眾黨推薦的監察委員人選共2位，曾擔任過考選部政務次長、行政院研考會處長等職務的邱吉鶴，公職資歷達32年，尤其對內政公安及社會福利等領域涉入最深。從事教職10年教授財經相關課程，也在民間企業擔任顧間及實際經營業務，具備財經實務經驗。

另名推薦的監委為尹章中，擁有42年的文官經驗，由基層村里幹事到13職等文官，尤其在立法院歷經五個主管職務，熟悉政府運作，近年來更致力於文化創意、地方創生、政策行銷演講，多達百餘場，是文官中少見的資歷，2018年獲得全國模範公務人員殊榮。

考委推薦的陳韜，長期參與公共政策的制訂，曾擔任台北市政府廉政委員3年，也曾擔任經建會公共計畫審查委員與政府相關計畫委員等職務，對於中央與地方政府運作有長期觀察及見解。在學術上更有管理背景與長才，可為文官體系注入新的思維，使公務體系文化得以改變及再造，進而活化文官的任用機制與培訓計畫。

(中時 )