一株失控的病毒，攪亂全球製造供應鏈，讓消費需求突然雪崩式消失、經濟蒙塵。更讓沙烏地阿拉伯拿油價與俄羅斯對幹，出現單日24.1％的歷史第二大跌幅，兩者產生的震盪效應，重擊信心已脆弱的全球股市，週一道瓊與標普開盤不久就觸發熔斷機制，代表避險的美國十年期公債殖利率再創歷史新低，來到0.5407％，恐慌的指標VIX則來到金融海嘯後的新高54.46，顯示投資人精神繃緊、高度憂慮。

第一金投信認為，美國經濟並未出現衰退的跡象，股市卻因信心不足而先崩跌，故短期關注焦點應擺在三大信心指標的走向：

一、美國10年期公債殖利率不再破底：昨天一度跌至0.318%，刷新歷史低點，尾盤稍微回升至0.5047%，而恐慌的力量壓低全球成熟國家公債殖利率，幾乎全面走向負利率。所以只要美債殖利率不再破前波新低，這股不計代價的棄股轉債避險潮就算告一段落。

二、全球高收益利差在800點附近後停止擴大：高收益債券信用利差，是衡量企業信用風險相當敏銳的指標，一旦利差擴大，隱含財務體質較弱之企業付息還本能力降低，違約風險升高。統計金融海嘯後，當全球高收益利差擴大時，標普500波段跌幅介於13.31％-19.63％，一旦利差由擴大轉為收斂，半年後則可望有超過2成的漲幅。

三、VIX指數從45以上回落，並逐步降至30附近：從1990年VIX指數編撰以來，飆破45以上的機率只有1.17％，此時恐慌情緒瀰漫，股市震盪相當劇烈。若要依據巴菲特投資哲學，當市場恐慌時我貪婪，但也不必在最恐慌時進場，可以等待回落30以下，不安籌碼清洗完成後再進場，爾後股市上漲的幅度與勝算比較高。

(時報資訊)