全球化妝品製造大廠太和-KY(4136)因新冠肺炎防疫工作延遲開工時程、工作天數較少，部分大陸本土客戶延後至3月才復工，2月營收3,447萬元，年減8.42%，前2月合併營收達9,356萬元，較去年同期成長3.1％。

展望今年首季，太和-KY上海廠復工後，目前復工率已超過5成，雖然今年首季工作天數較少致使部分出貨有遞延的情況，但觀察消費者對於美妝的需求仍存在，太和-KY有機會隨著後續遞延的訂單量產並陸續出貨認列，帶動業績回升。

太和-KY表示，去年就已明顯感受到國際知名美妝品牌客戶對彩妝品的拉貨力道趨於保守，加上大陸本土化妝品牌因互聯網的普及而面臨轉型，使得品牌重新洗牌的局面，公司在去年第3季落實調整接單的策略，順利爭取到包括名創優品、完美日記等大陸本土化妝品品牌客戶新訂單，今年開始陸續量產出貨，即便日前因新冠肺炎對整體消費動能帶來負面的衝擊，但主要客戶新訂單需求仍未見太大的變動，可見美妝市場需求保持一定水準。

(時報資訊)