據高力國際發布的《新冠肺炎：對亞太地區房地產租賃市場的影響》，以及《新冠肺炎：對亞太地區房地產資本市場的影響》等兩份評估報告中指出，若疫情在今年上半年達到高峰並出現拐點，預期亞太地區房地產將在下半年開啟復甦契機，大陸以物流、數據中心最被期待，香港、新加坡則以飯店最具反彈機會，至於，澳洲則以辦公室及工業地產的投資機會最佳。受新冠肺炎疫情重創的亞太地區房地產市場有望在2020年下半年出現反彈。

高力國際台灣董事總經理劉學龍指出台灣零售業、餐飲業與旅館業因民眾減少外出短期衝擊深，已有業者實施無薪假、調整營業時間、或加大線上線下整合力道度過疫情，此波疫情將造成營運業者品牌大洗牌。對投資市場而言，上半年投資人觀望心態濃厚，恐拉長商用不動產交易期，所幸市場利率仍低，投資人依然尋找機會，預期下半年疫情控制後，可望反彈。

劉學龍強調在租賃市場方面，預期今年上半年企業租戶的擴編或增租計畫可能放緩，所幸台北市今年新增供給有限，不至於對市場造成太大衝擊，在搬遷難度增加的情況下，預期原址續約將為主要選擇。

高力國際亞洲研究執行董事安德魯-哈斯金斯(Andrew Haskins)指出，今年上半年，新冠肺炎將對全亞洲的GDP增長造成衝擊，投資型房地產銷售可能因此走弱，不過，如果疫情在上半年達到峰值，高力預計下半年市場情緒將迅速回升，為投資者提供了趁現在逢低買入的機會。

受疫情衝擊最大的大陸，已有部分資金短缺的業主在不動產售價具有更彈性的空間，此舉其實已為長期投資者提供逢低買入的機會，其中因為新冠肺炎衝擊，更加大中國網購商機，拉升物流空間和數據中心的需求，此外，居家辦公的要求，也促進對數據中心需求的激增。

(時報資訊)