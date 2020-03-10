漢來美食(1268)公佈108年財報，合併營收37.75億元創歷史新高，較107年34.59億元成長接近一成，每股盈餘7.2元為歷史次高，較107年6.13元增加超過1元。而108年的股利發放，將提案4月份的董事會決議通過，依漢來美食最近五年（103年~107年）配發率都在八成以上，去年更超額配息7元，預期今年可維持穩定的股利政策。

漢來美食今日亦公佈1、2月合併營收近7億元，由於每年農曆春節在國曆1月或2月不定，因此餐飲業1-2月業績加總才能反應實績，今年農曆年落在1月，較去年同期增加33％，去年農曆年在2月，而今年2月受COVID-19新冠病毒疫情衝擊的影響，業績較去年同期銳減42%，整體而言，1-2月累計營收較去年同期7.39億元略減5.43%。

農曆年後是許多企業舉辦春酒的時候，餐飲業原本仍可延續業績的暢旺，今年卻飽受新冠病毒肺炎的影響，不但企業春酒減少，一般餐飲市場也面臨強烈震盪，漢來美食除了樽節開支；也積極的設法開源，希望能夠讓客人不用摘下口罩，一樣能把美味的餐食帶回家去享用。

漢來美食從二月上旬即展開外賣餐食的研發，因旗下餐飲品牌多且內容多樣化，因此針對不同客層規畫出不同價格的外賣商品，包括台菜、粵菜、西式、日式、蔬食、個人小火鍋，甚至高檔粵菜品牌名人坊及海港自助餐，都陸續推出個人、兩人到10人不等的便當、湯品與高CP值合菜，除了在全台餐廳提供外賣，高雄地區更在漢神百貨臨街的專櫃設置取貨專區，方便顧客不用泊車就可取貨。雖然外賣營收不能與正常營收相比，但每個餐期至少能讓餐廳能有一定銷量的便當外賣，對餐廳營收也有相當貢獻。

(時報資訊)