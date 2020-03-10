普悠瑪列車前年在宜蘭翻覆，釀18死2百餘人受傷，監委李月德、方萬富等5人調查後，認為前台鐵局長鹿潔身，未體認ATP及遠端監視系統對行車安全的重要性，且未善盡指揮督導責任，核有重大違失，今天上午審查會以11比0全數通過，確定提案彈劾鹿潔身、前機務處副處長柳燦煌與綜合調度所所長吳榮欽等3人，全案移送公懲會審理。

普悠瑪列車在2018年10月21日，行經宜蘭新馬站附近出軌，造成18人死亡嚴重事故，調查報告指出，「列車超速」是出軌的直接原因，而間接原因則為主風泵異常、ATP系統被隔離且無法監控，以及司機員於列車行進中，同時持續通聯嘗試排除列車異常狀況，進入新馬站彎道前未依規定減速等。

去年6月6日宜蘭地檢署宣告偵結，依過失致死罪，起訴司機尤振仲，以及驗收有過失的前台鐵機務處副處長柳燦煌、前台鐵綜合調度所所長吳榮欽等3人。監委張武修、王幼玲也在去年底通過糾正台鐵局。

經監委李月德、方萬富、江明蒼、陳慶財與章仁香追查，認為前台鐵局長鹿潔身在2007年大里站火車對撞事故後，猶仍未記取教訓，體認列車自動防護系統（ATP）及遠端監視系統對行車安全的重要性，且就鹿潔身任職台鐵的資歷，應深知該局組織文化隊行車安全的必然性，未善盡指揮督導責任，卻有重大違失。

另一名被彈劾人柳燦煌，其任機務處副處長期間，辦理本案採購，負責擬定普悠瑪號測試計畫書及分冊編訂測試程序書等資料，卻未將ATP遠端監視系統列入驗收檢查項目，以致檢測時，未能檢測ATP遠端監視系統未作動且未連接乾接點，導致事件發生當下，台鐵局未能發現司機員擅自關閉ATP。

其次，被彈劾人吳榮欽，身為綜合調度所所長兼普悠瑪試車小組成員，在驗收時，未注意ATP遠端監視系統未作動，也未將相關缺失列入改善研討項目，而從2014年至2018年間，光普悠瑪ATP故障紀錄就有631筆。監委李月德質疑，調度所從未處理ATP故障表所載的紀錄，且故障也未顯示在監視螢幕上。

監委李月德說，調度所認為ATP遠端監視系統是機務處的業務範疇，自認人手不足僅做設備紀錄，未進一步查看ATP是否有連接上，「可能沒有很在意」。監委方萬富補充，調度所辯稱ATP連線與否是機務處職責，但機務處是負責設備維修保養，當初花1800萬購置ATP遠端監視系統，痛批「難道所長都不曉得ATP遠端監視系統未連線，違失相當嚴重」。

(中時 )