倫元投顧分析師陳學進表示，台股10日開低走高，終場上漲25.9點，漲幅0.24％，收在11,003.54點，反觀櫃買指數終場未能成功翻紅，以139點作收，跌幅0.04％。三大法人方面，外資續賣84.69億元，投信轉賣1.98億元，自營商轉買7.48億元，外資於台指期貨市場上同步減碼8,964口多單，累計淨多單部位為21,519口，心態呈現相對謹慎保守。

個股方面，本周納入投資組合的金像電，搭上雲端及伺服器趨勢浪頭，營運可望否極泰來，配合趨勢向上及法人心態偏多不變，只要量價不失控，後市大漲再創新高的機會可期。

全球股市歷經黑色星期一，恐慌指數（VIX）飆破30％，石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯減產協議未談妥，導致三大原油同步重挫，美債長短天期殖利率史無前例全數跌破1％，亞股一片慘跌，歐洲股市也全數重挫，美股道瓊指數也大跌逾2,000點，全球股災蔓延。

然而以過往歷史經驗觀察，每當市場最為恐慌的時候，往往會孕育出一波絕佳買點。根據數據顯示，這是自1952年第11次美股周一暴跌超過5％，過去10次周一下跌逾5％後，第二天平均有4.2％的反彈，一周的反彈幅度甚至可以達到5.07％，而在6個月後，平均彈升幅度為12.75％，目前盤後隨美期貨電子盤已開始強勁反彈，若無意外，近期美股與台股將可望逐步震盪落底作反彈。

此外，此波美股崩跌的主因為新冠肺炎疫情擴大延燒至歐美各國所引發的恐慌性情緒，尤其義大利疫情累計確診病例達9,172例，死亡數激增至463例，使得義大利總理不得不實行全國封城禁令，而美國死亡人數也攀升至23人，且有2名美國國會議員與確診病患有過接觸，外傳他們宣布居家隔離前，與美國總統川普有過近距離接觸，因此市場恐慌情緒完全爆發。

反觀大陸新增病例急降，隨疫情趨緩、復工率增加，對台股及亞洲地區來說無非是一大利多，產業供應鏈中斷的危機解除後，預期整體經濟在第二季可望出現反轉，屆時台股也可望有一波報復性反彈，加上艾略特波浪abc等幅測量計算來看，預期這一波回檔滿足點約落於10,795點附近，當加權指數拉回來到滿足點位置區，後市更沒有悲觀的理由。

(工商 )