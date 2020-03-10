永誠國際投顧分析師李忠興指出，台股與道瓊9日都創回檔低點，但KD指標的K值並未創下新低，就技術指標而言，止跌契機浮現。個股方面，本周納入投資組合的敦陽科，擬配息4.45元，殖利率超過7％，國際盤動盪之下，成為資金的避風港。

他表示，因新冠肺炎疫情在歐美擴散，加上油價崩跌，歐美股市9日連袂重挫，跌幅都在7％以上。以歐美的多空慣例判斷，自高點回落超過20％就算步入空頭，現在道瓊距離空頭不到1％，指數進入關鍵時刻。

台股K值的前波低點在3月2日的17.63，短線KD出現低檔背離；而道瓊昨日收盤狀況也一樣，即使10日晚間道瓊再度崩跌，KD指標也不會創新低。多頭掌握住這指標背離的機會，搭配美股電子盤的反彈，台股在利空下收紅K，初步見到多頭在破年線後的防守力道。

此外，10日的多頭比重大數據分數不升反降到19.8％，市場多頭個股的比重剩下不到二成；櫃買市場的下跌檔數也是上漲檔數的二倍以上，弱勢股若逢反彈仍宜減碼，僅籌碼強勢股可以做多。

(工商 )