啟發投顧分析師楊基政強調，短線在指數未站回月線之前，選股需格外謹慎，宜留意領先重返月線上的族群，或是2月營收成長高的個股，後續有望率先展開反彈。個股方面，本周納入投資組合的永日，原料藥題材發酵，獲利可望轉虧為盈。

他指出，國際盤近期紛紛回檔，包含德股、法股、日經、港股、南韓股市等皆在年線下整理，台股則微幅跌破200日線，目前反覆測試年線，試圖打底，盤面0050、台積電成殺盤重心。

(工商 )