逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:382020/03/10 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政強調，短線在指數未站回月線之前，選股需格外謹慎，宜留意領先重返月線上的族群，或是2月營收成長高的個股，後續有望率先展開反彈。個股方面，本周納入投資組合的永日，原料藥題材發酵，獲利可望轉虧為盈。 他指出，國際盤近期紛紛回檔，包含德股、法股、日經、港股、南韓股市等皆在年線下整理，台股則微幅跌破200日線，目前反覆測試年線，試圖打底，盤面0050、台積電成殺盤重心。 (工商 ) #台積電 #永日 #啟發投顧分析師楊基政 #月線 #逐洞賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 不怕華為再砍單 外資照挺台積 04:102020/03/06 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：宇瞻、松翰、辣椒、聚碩、氣立、恆大、永日 10:172020/03/06 財經 疫情拖累 台指期跌逾200點 18:002020/03/06 財經 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 10:532020/03/07 財經 具轉單題材 五大主力夯 永日中化生 營運熱 04:092020/03/08 產業特刊 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:492020/03/09 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:492020/03/09 財經 逐洞賽｜永誠國際投顧分析師李忠興 17:492020/03/09 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:492020/03/09 財經 英特爾GPU 傳由台積電代工 04:102020/03/10 財經要聞 財經熱門新聞 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 川普救市激勵投資人！ 美股早盤大漲逾800點 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 股價暴殺也不管！沙國自殺式攻擊 美俄挫咧等 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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