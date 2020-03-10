比爾及梅琳達．蓋茲基金會、惠康基金會和萬事達卡10日共同宣布啟動新冠肺炎治療加速器（COVID-19 Therapeutics Accelerator），承諾投入最高1.25億美元種子基金，透過篩選、評估、開發和擴大推廣新冠肺炎的治療方法，加速疫情應對工作。

上述3家合作夥伴承諾，將為資源匱乏的國家和地區提供公平可及、價格可負擔的產品。新冠肺炎治療加速器的短期目標是透過加快新藥研發、評估老藥新用以及生物製劑，讓新冠肺炎患者儘快得到治療；長期目標則是為其他病毒性疾病找到治療方法。目前，還沒有找到可用在對抗新型病原體的廣效抗病毒用藥或免疫療法的新冠肺炎批准用藥。

蓋茲基金會和惠康基金會各自承諾投入最高5,000萬美元，萬事達卡則承諾投入最高2,500萬美元，用於該計劃並啟動初期的工作。蓋茲基金會此次宣佈的投入金額，是其在2月宣佈，將為支持抗擊新冠肺炎疫情投入最高1億美元捐款的一部分。

蓋茲基金會首席執行官馬克．蘇茲曼（Mark Suzman）表示：「新冠病毒及類似病毒的傳播速度很快，然而相關疫苗和藥物的開發進展緩慢。面對這樣的疫情，如果想要保護全世界、特別是弱勢群體，我們就必須設法加快研發工作，同時需要政府、民間企業和慈善機構快速行動，為研發工作提供資金。」

新冠肺炎治療加速器將與世界衛生組織、各國政府、民間企業資助和相關機構、全球監管和政策制定部門通力合作。吸取2014年伊波拉疫情中所獲得的經驗，此合作機制將包含從藥物篩選、生產到擴大推廣的全部環節，並透過共同研究成果、協調投資和彙聚資源來加快藥物研發進程。該合作機制將針對研發過程的關鍵環節進行快速、靈活的資金投放，降低開發對抗新冠肺炎和未來可能出現其他疫情的新型藥物和生物製劑的風險，並保障資源匱乏國家的藥品普及性。

新冠肺炎治療加速器將由出資方聯合營運，並充分利用各機構和外部專家的專長。該合作機制將關注藥物研發週期的多個環節，以簡化從候選藥物的臨床評估到使用和生產。該機制將採用三種方法識別候選化合物：測試已批准藥物對新冠肺炎的活性、對數千種已有確定安全資料的化合物進行篩選，以及考慮處於探索階段的化合物和單細胞抗體，通過初步篩選的藥物或單細胞抗體將交由行業夥伴進一步研發。

生物科技和醫藥產業的關鍵夥伴將為本次合作提供化合物庫和臨床資料，並利用他們的商業化運作能力及其他專長將選中的藥物和單細胞抗體投入規模化生產。在篩選新冠肺炎藥物的同時，該機制還將與監管部門合作，統一行業標準並擴大生產能力。目前已獲監管部門批准的產品或具備臨床資料的候選藥品，大約需要一年時間才能進入市場。臨床資料有限且處於篩選初期的化合物則需要更長的時間。

惠康基金會主席傑瑞米．法拉博士（Dr. Jeremy Farrar）指出：「新冠病毒造成了前所未有的全球威脅，我們必須透過國際合作來開發治療方法、快速診斷方法和疫苗。雖然科學在對抗新冠肺炎方面取得驚人進展，但為了跑在疫情前面，我們需要投入更多資源，並協調各方研究。我們將透過此次合作為潛在的治療方法提供研究、開發、評估和生產方面的支持。雖然新冠病毒極具威脅性，但我們已經證明，透過國際合作，我們能夠戰勝新型傳染病。我們必須盡全力對抗新冠肺炎，並繼續確保研究成果能以可負擔的價格普及所有人。如果我們想要扭轉疫情發展趨勢，全球必須齊心協力，立即大規模投資，並承擔相對的風險。歡迎大家加入我們的行列。」

雖然已有獲批的抗病毒藥物可用於緩解季節性流感或治療愛滋病等病毒性疾病，但目前還沒有一種針對新冠肺炎的有效藥物。其中一個原因是，這些藥物在短期內看不到市場回報，導致研究和商業推廣緩慢甚至停滯。新冠肺炎治療加速器將整合各方資源與專長，幫助學界、生物科技公司和醫藥公司降低財務和技術風險，並確保這些產品能夠以可負擔的價格提供給資源匱乏國家和地區的人們。醫藥公司的專業能力對藥物的篩選、研發和商業化至關重要。

萬事達卡副董事長邁克．弗羅曼（Mike Froman）表示：「我們很榮幸能加入對抗新冠肺炎的行列，以進一步實現我們對兼容並緒的承諾。這一全球挑戰不僅威脅了世界各地人民的健康和安全，也可能破壞全球數百萬民眾、企業和組織的經濟活力。我們在實踐普惠金融方面的經驗告訴我們，建立一個資本共用、資源和技能互補的合作網絡十分重要。歡迎其他關注包容性增長的夥伴加入我們。」

(工商 )