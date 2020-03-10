近期韓劇懸疑刑偵劇夯同時有張赫、秀英與陳瑞妍主演的《如實陳述》以及金瑞亨演出的《無人知曉》，網友幽默說，兩劇劇名《如實陳述》、《無人知曉》相當有CP感，更眼尖發現陳瑞妍撞臉金瑞亨，削肩短髮MAN氣爆棚，巧的是倆人在劇中都飾演廣域搜查隊的女警，辦事能幹，穿著皆以黑色風衣為主，一舉一動氣場十足，背影超有安全感，她們倆追捕犯人不顧危險模樣被網友封「攻氣女警」。《如》劇每週日一上午十點friDay影音全台獨播；《無》劇每週二三上午十點friDay影音同步跟播。

網友發現陳瑞妍《如實陳述》造型撞臉金瑞亨。（friDay影音提供）

金瑞亨在《無人知曉》中被譽為是女警傳說，自曝在一場奔跑戲中不慎跌倒，臉部、手臂和膝蓋都擦傷，「當時週末在公園拍攝，很多人圍觀。」該劇男主角柳德煥跑在她後方，透露，「金瑞亨像是入戲般，跑起來像飛的一樣。」又說，「金瑞亨跌倒當下下意識地用手保護著臉，不讓臉受傷。」金瑞亨形容柳德煥在她跌倒後，第一時間跑過來，仔細看她的臉有沒受傷，當時她對柳德煥直說，「德煥呀，姐姐的臉！」透露自己的臉也擦傷了。

金瑞亨接連兩部戲劇《SKY 天空之城》與《無人知曉》演出都圍繞著孩子，透露自己雖然現實生活中沒有孩子，但家中有養狗狗「小不點」，為了狗兒的健康，對於哪裡的寵物醫院、哪個品牌的狗糧好等，暸若指掌，用寵物經來比喻媽媽對孩子心。談及劇中是否有感情線，她打趣說與戲中住在她家樓下的安智浩愛情非常豐滿。此外，金瑞亨在《無人知曉》飾演的女警為了追捕犯人方便，把各種衣服與鞋子放在車子裡，利於更換，笑說這是一個不太常回家的角色。

(中時 )