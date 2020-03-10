正妹主播張齡予近日現身桃園機場「預辦登機拓點服務」廣告，首度拍攝廣告宣傳桃園機場新服務的她，跟平常正經專業的主播形象大不同，不但秀出古靈精怪的滑步，也有偶像劇般的唯美鏡頭，不過鏡頭前看似得心應手的她，私下直喊崩潰，「真的隔行如隔山！」

張齡予幽默表示：「拍到一半差點哭出來，慶幸自己是主播，不是專業演員，不然可能早就餓死沒飯吃了，我們八點台劇應該找我客串，給我多多訓練。」第一次的廣告拍攝不輕鬆，張齡予自覺過程中一直達不到導演要求，但看著身邊同時有數十個工作人員為了一個畫面努力，一再重拍，自我要求嚴格的張齡予好氣餒，心中小劇場還曾瞬間萌生退意。

張齡予虛驚一場。（三立提供）

廣告拍攝中烏龍插曲一度造成恐慌，原來當下發現不明人士在拍攝團隊的外圍拿著專業相機大砲對準她拍攝，並連跟好幾個拍攝點，看起來有點鬼鬼祟祟，一回頭卻又隱身人群，工作人員一度擔心是不是恐怖粉絲，導演甚至親自護送張齡予從後門離開，她也回應，「當下覺得自己彷彿大明星，不過聽他們描述，確實讓我有點擔心害怕。」幸好幾天後該民眾在張齡予粉絲團公開留言，說自己去拍飛機，剛好看到心儀的主播現身，特別幫忙記錄工作照，才讓她鬆了好大一口氣。

(中時 )