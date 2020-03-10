中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.03.10

國內今（10日）又再新增2本土新冠肺炎（COVID-19）確診案例，至今共累計47例。其中，案46又為案34（前陣子爆院內感染的感染源）之子，讓許多人對指揮中心認定案46並非「院內感染」而是「家庭群聚感染」的判定提出疑慮。看到大家對於疫調的來龍去脈抱高度興趣，指揮官陳時中不忘幽默表示「大家好像福爾摩斯」。

在今日的疾管署例行記者會上，許多媒體對於最新確診者案46的感染原因感到高度興趣，會上不斷追問感染原因。由於案46為案34之兒子，先前就曾因院內傳染，讓女兒（案41）驗出陽性，有記者質疑，女兒、兒子之前與媽媽同居住，也都去探病之後才陸續確診，「為何女兒是院內，兒子是家庭群聚」？

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則表示，由於兒子（案46）去醫院陪病、探病的時間比較早，而且次數也較少，以病毒潛伏期平均約過6、7天才發病的「時序」來推斷的話，案46在家中被女兒（案41）傳染的機率看來更高。

指揮中心監測應變官莊人祥也指出，目前推論出的傳染途徑是媽媽（案34）傳給女兒（案41），再傳給兒子（案46）。雖然女兒屬無症狀案例，但還是有可能在28日家中成員彼此分開隔離前和兒子接觸機會；另外，兒子在前2次採檢都為陰性，直到第3次採檢才呈陽性，才會斷定病毒是由女兒傳給兒子的家庭群聚導致。

看到各媒體都對是否為群聚或院內的關係感到敏感，指揮官陳時中在為記者會做結尾時透露，「發現大家，現在對案例的疫調都很敏感，問案例都像在偵辦，似乎對當『福爾摩斯』很有興趣」。因此，指揮中心或許會考慮開個2堂專業課程，開放大家來聽。

陳時中指出，「了解方法，才能有方式破解」，說不定上完課能增進彼此對疫情的了解，加強交流也能讓疫調工作更進步。

(中時電子報)