新竹市吳姓男子近日與菲律賓籍女友至東區戶政事務所為新生兒報戶口，因兩人還未婚，只能辦理認領登記，但孩子的媽已備有外僑永久居留證、婚姻狀況證明等資料，承辦人員當場為兩人辦理結婚登記，並為新生兒報戶口，讓吳家「雙喜臨門」。

東區戶政事務所指出，在南科上班的吳姓男子與菲律賓籍化名小美的女友相識7年，3年前想共組家庭，曾到戶政事務所詢問結婚登記問題，但當時小美持有的是一般外僑居留證。

由於菲律賓為外交部公告的特定國家，所以小美無法在台灣與我國國人結婚，必須先回其原屬國完成結婚登記後，再將相關結婚證明文件經我國駐外館處驗證後，戶政機關才能據以辦理登記。

而身為上班族的兩人都無法請3、4個星期長假回菲律賓，因此直到孩子出生不得已才想先辦認領手續。

而在辦理手續時，吳男提出小美已申請好的駐外館處驗證婚姻狀況證明文件和外僑永久居留證，承辦人審查後向兩人說明，因為結婚證件齊全、也有家人當證人，現場可直接辦理結婚登記與新生兒戶口，讓吳先生驚喜且如釋重負。

民政處長倪冠勛表示，現今跨國婚姻已相當多見，但國人與外交部公告的特定國家人士結婚，除了持外僑永久居留證者外，都須先至該外配原屬國完成結婚登記後，再回國辦手續，但若持有外僑永久居留證，且已備好該國的婚姻狀況證明，仍可直接辦理登記。

(中時 )