自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914），2月雖然受到大陸廠區延後開工影響，但在電動自行車出口歐洲依然暢旺下，雙雄2月合併營收僅分別微幅減少2至3％。

其中，巨大集團2月合併營收39.57億元，年減2.09％；前2月集團合併營收87.05億元，年減1.81％。

巨大集團表示，受到新冠肺炎疫情影響，捷安特中國大陸廠區延後至2月中才開工，生產多少受到影響；不過，集團旗下自有品牌在三大主要市場銷售表現，除了中國市場受新冠肺炎疫情影響銷售下滑外，捷安特歐洲及美國皆有不錯的銷售表現，而電動自行車仍是歐洲市場主要成長動能。

至於美利達集團，2月銷售總台數6萬2,601台，年減2.02％。其中，電動自行車銷售量年成長高達74％，帶動2月合併營收為16.77億元，年減3.06％。

美利達集團今年前2月，銷售總台數12萬2,011台，年減15.93％；前2月集團合併營收33.59億元，年減10.32％。

(工商 )