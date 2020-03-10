中國大陸水泥市場雖受疫情影響，復工率低、出貨減少；不過，在平均價格仍優於去年同期，且，去年同期基期較低，西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）2月營運受大陸疫情的衝擊不如預期嚴重，合併營收的年衰退率都在個位數。甚至，信大水泥（1109）2月合併營收的年成長率還高達33.22％。

台泥2月合併營收50億元，年衰退1.66％；亞泥2月營收28.51億元，年減9.94％。

中國大陸市場營業區域在華南、華中的台、亞泥指出，目前中國大陸水泥廠的復工率都已達50％以上，在出貨量逐步增加下，預期，第二季的營運應可緩步回溫。

水泥業者指出，中國大陸基建工程陸續復工，在大陸的各水泥廠3月的出貨量，平均都比2月增加一、二成。且，平均價格也都只是反映傳統淡季的小幅回落，但仍比去年同期高。

台、亞泥指出，由於第一季原本就大陸水泥市場傳統的淡季，休窯、錯峰生產的措施持續，今年逢新冠肺炎疫情，時程可能長些，預期首季的市場行情會是「量減、價穩」。

如果疫情穩定，台、亞泥認為，大陸水泥價格在3月呈「價穩量增」，第二季會逐漸恢復過去幾年的市場正常景氣。下半年較會有大幅度的成長空間。

去年2月因逢春節，營運基期較低，加上大陸水泥廠所在的南京地區，受疫情影響較低，價格穩定，信大水泥2月的合併營收比去年同期成長3成多。預期，今年營運「季季高」的成長軌道應可維持。

(工商 )