由於義大利封城，義甲足球等賽事全停賽且有不少中日韓賽事都延賽，若新冠疫情續擴大，台灣公益彩券及運動彩券今年銷售都恐受影響。

義大利成為新冠肺炎疫情歐洲國家重災區後，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在9日已緊急宣布全國封鎖，且禁止全國所有體育比賽，包含頂級足球聯賽義甲在內，不僅義甲足球賽事，不少運動賽事早已確定延賽。

運彩公司表示，義甲目前是「延賽」，還沒有說不打，只是不知延到何時，目前已確定延賽日期者有奧運棒球資格賽，延期至6月17日至21日，中華職棒延後3月28日舉行開幕。另大陸的賽事在2月早已經停賽，日韓的賽事也陸續在2月底停賽，至於日本職棒、韓國職棒未來會延至何時開打，都還待確認，該公司未來會盡力找出適合的賽事提供給消費者投注。

今年前2月份運彩和台彩的業績，二家彩券公司在今年農曆年前原本寄望今年農曆年假期間會出現較好的投注實績，結果受到新冠疫情愈演愈烈的影響，前2月實際的銷售業績只是「平平」。根據台灣運彩公司統計，今年前2月投注實績是69.9億元較去年同期69.1億元，只成長1.16％。至於台灣彩券的部份，今年前2月份投注金額是482.72億元，較去年同期469.33億元，增加13.39億元，成長2.86％，但主要成長仍來自於刮刮樂，前2月刮刮樂銷售約較去年同期多了15.99億元。

若未來新冠疫情無法立即緩解，二家彩券整年業績恐會受到一些衝擊。台灣彩券總經理蔡國基表示，由於公益彩券需透過實體通路進行銷售，近期消費者受到新冠肺炎疫情的影響大多避免或減少外出，在彩券銷售上勢必受到影響，隨著疫情的發展，台彩也會持續觀察。

蔡國基進一步指出，投注站都有加強店內環境的消毒，銷售人員也都有戴口罩，來保障客人的安全，讓民眾可以放心購買。然預估第一季台彩銷售金額較去年同期衰退3％-5％。由於疫情的未來發展尚不明朗，目前還是維持原訂的銷售目標1,260億元，尚未打算調降。

(工商 )