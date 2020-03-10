蘇宗怡近日主持TVBS《地球黃金線》，白色情人節將至，她當初和老公的相識過程，竟宛如偶像劇情節。原來，蘇宗怡大學畢業後，在堂姊婚禮上結識堂哥好友（現任老公），典禮後他們因緣際會共乘汽車後座，蘇宗怡太累睡著，不小心把頭靠在男生肩膀上，老公當天就對她心動，就此開啟一段緣分。

蘇宗怡透露交往後才知道另一半是汽車狂熱分子，所以當她開始主持這個節目，若遇不懂之處，就請教老公，「他真的很厲害，涉略的既廣且深，對我來說是博物館級的，有時候問他可能比我用GOOGLE還快，所以很崇拜他。」她回憶當時在那場婚禮上，堂哥請蘇宗怡多關照一下單獨出席、剛退伍的好友，喜酒結束後，堂哥還邀兩人去打保齡球，才讓兩人有了更多相處機會。

蘇宗怡後來得知老公對她一見鍾情。（TVBS提供）

當天蘇宗怡對老公的第一印象是開車帥氣，而且手很好看，笑她說：「我對這男生突然有一點好感，是因為他開車的樣子太帥，當時我還發現這男生手怎麼這麼漂亮，所以我是先愛上了他的手。」之後兩人聊起這段往事，老公才透露，其實早在當天喜宴的相處過程，他就已經對蘇宗怡心動了。

(中時 )