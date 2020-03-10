《星際異攻隊》的「毀滅者德克斯」戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）在新片《間諜速成班》中飾演美國中情局探員阿傑，他嫉惡如仇，殺人技巧高明，能在轉瞬間將敵人消滅殆盡；但也因為他殺人的效率太高，搞砸了局裡收集更多情報的機會。導演更安排9歲的克蘿伊寇爾曼（Chloe Coleman）與他演對手戲，巴帝斯塔說：「真正讓我不知所措的是克蘿伊飾演的蘇菲，她聰明得讓我無力招架。」

在《間諜速成班》中，她很快就識破了阿傑設置在她家的隱藏攝影機，從小父親不在身邊的她不只逼阿傑成為她的好朋友，還要他教她各種間諜擅長的技巧，甚至帶他去學校認識同學與老師，這一切都讓阿傑覺得非常尷尬，巴帝斯塔說：「她很專業，完全不怕我，她眼神中沒有一絲膽怯，她學習的過程十分迅速，工作之餘她甚至跟我分享時下小女生最流行的彩妝，他完全沒有在乎我是拳王巴帝斯塔耶！」

繼《特務行不行》在全球票房大獲成功之後，導演彼得席格（Peter Segal）便在腦海中不斷構思下一部硬漢特務的情節，當他看到巴蒂斯塔在《星際異攻隊》中「毀滅者德克斯」的造型後，腦海中便有了故事的雛形。他說：「一般人一眼看到巴帝斯塔，心中難免感到不寒而慄，這個連衣服都藏不住渾身鋼鐵般肌肉的猛男，是特務的不二人選，但要讓這個硬漢走入家庭肯定會笑料百出。」

導演彼得席格補充說道：「觀眾看夠了巴帝斯塔在擂台與銀幕上剛強勇猛的一面，但是在《間諜速成班》中，觀眾將看見他面對一個九歲小女孩的不知所措，進而看到他內心最真實、柔軟的面相，電影不只讓他發揮格鬥與搞笑功力，他溫暖的人性也在電影中第一次被展露出來，巴帝斯塔願意讓我們看到他這一面，是非常難能可貴的。」《間諜速成班》於4月10日在台上映。

(中時 )