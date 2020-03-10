大陸因新冠肺炎疫情獲得控制加速復工，全球PCB廠-臻鼎-KY(4958)大陸廠區目前復工率已達92%，預估3月生產及出貨將逐步恢復正常，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，目前訂單沒有問題，隨著供應鏈逐漸恢復正常及復工率回升，預估第2季有機會追回第1季遞延的生產及營收，如果全球疫情獲得控制，今年業績仍可望比去年好。

臻鼎-KY近幾年以「輕、薄、短、小、高(頻高速)、低(耗能)、多、快」為產品發展策略，將產品線從軟板漸拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及COF等，透過完整的產品線提供客戶一站式購足服務，在產品線完整，以及蘋果、華為、Google、亞馬遜、微軟及FB等全球一流客戶均是臻鼎-KY(鵬鼎)客戶下，帶動臻鼎-KY業績穩定成長，2019年前3季稅前盈餘為89.59億元，稅後盈餘為50.05億元，每股盈餘為5.78元，累計2019年合併營收為1202.23億元，年成長1.47%。

受到大陸地區因新冠肺炎疫情延後復工影響，臻鼎-KY自結2月合併營收為25.57億元，年減44.52%，累計前2月合併營收為92.54億元，年減23.59%。

不過，隨著大陸新冠肺炎疫情獲得控制，臻鼎-KY大陸三大廠區復工腳步也加快，目前整體復工率已達92%，預估3月生產及出貨可望逐漸恢復正常。

沈慶芳表示，目前訂單看起來沒問題，怕的是因新冠肺炎疫情人員管制影響終端消費，以及可能引發的失業率及通貨緊縮問題，若疫情控制得宜，預估第2季可以追回第1季遞延的生產及營收，公司目標還是今年業績能夠比去年好。

就產品來看，沈慶芳表示，今年成長動能主要來自於軟板、類載板及車用板等新產品，其中類載板全球市佔率已達20%，約佔公司營收6%，預估今年出貨可望持續攀升，車用板亦可望較去年成長。

儘管有新冠肺炎疫情變數，臻鼎-KY今年資本支出持續進行，除非全球疫情失控，臻鼎-KY預估，今年整體資本支出將與去年130億元相近。

(時報資訊)