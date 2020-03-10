台灣線上零售業龍頭-富邦媒(8454)momo自結2月合併營業收入為49.5億元，年成長39.95%，再創歷年同月新高，momo於3月首波推出《38女力節》活動，活動開跑至今深受消費者支持，3月8日婦女節單日業績更衝出3.4億元的佳績，可望推升3月營收。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，2月合併營收約49.5億元，年成長39.95%，創下歷年同月新高，累計1至2月合併營收約98.8億元，較去年同期成長26.3%。

富邦媒表示，2月合併營收表現出色，除因開學季激發筆電、外宿家電的銷售成績外，由於新冠肺炎疫情延燒，強化消費者選擇於線上購物的動機，進而促發消費行為的改變，加速網購滲透率。防疫期間熱銷商品，從標榜抗菌、除菌、抑菌之居家與個人清潔用品，皆有顯著的成長，且消費者為降低外出用餐的傳染風險，現今市場多元的即食品選擇豐富、料理高便利性，也有不錯的銷售表現，加上民眾對保健行動力更為積極，為維他命帶來強勁的買氣。

就各部門來看，2月momo網路購物營收維持高成長，年增47.5%，業績佔比繼去年11月後，再次突破90%；行動購物業績佔比約達70%，年增62%，成長率創下近一年的新高，五大品類皆表現不凡，其中又以居家生活(年成長81%)、美妝保健(年成長49%)、3C家電(年成長43%)幅度最大。

(時報資訊)