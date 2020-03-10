受到新冠肺炎疫情(COVID-19)導致農曆春節延後復工影響，光寶科(2301)2月合併營收為86.7億元，月減23%，年減20%，在大陸各廠區返崗率陸續提升與大陸以外廠區全力調度生產支援下，光寶科預估，3月整體出貨與營運將優於2月。

新冠肺炎疫情全球延燒，讓今年第1季淡季更淡，光寶科2月合併營收為86.7億元，月減23%，年減20%，累計前2月合併營收為199.8億元。

就各部門來看，2月光電、資訊產品與儲存裝置部門營收佔比分別為21%、62%與11%。

隨著大陸各地區加速復工，光寶科表示，希望3月底復工率能到達80%到90%，3月整體出貨與營運將優於2月。

光寶集團總執行長陳廣中表示，原本今年公司計畫是下半年比上半年好，今年上半年比去年上半年保守一點，新冠肺炎爆發後，由於開工延後且員工返工比率不佳，第1季比原來計畫差10%到20%，若和去年同期相比是年減20%到30%，整體成本也會高一點，保守看待第1季及上半年。

(時報資訊)