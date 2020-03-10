高雄防疫走在最前線，林園國小師生發揮創意，利用樂高積木結合感應偵測器，自製酒精噴霧機器人，讓學生們不須接觸酒精瓶就能安全消毒，減低接觸感染的機會，而這項獨特的防疫工具極具創意，連外媒《路透社》都因此前來參觀，名聲享譽國際。

林園國小位在高雄以石化行業著名的工業區，此地經常有火災、空氣污染和瓦斯爆炸等事件。日本福島核災難發生一年後，林園國小老師決定讓學生們思考如何運用機器人技術的基本原理，來解決家鄉可能面對問題，林園國小因此成立機器人社團，還多次代表台灣到各國參加樂高機器人大賽，奪得世界冠軍。

此新冠肺炎次疫情爆發，教務主任吳雅茹率領機器人社團學生發揮創意，共同研發酒精噴霧機器人，這項獨特的防疫工具除了減緩校方的防疫人力，更讓孩子們了解實際防疫的重要性，《路透社》看到酒精噴霧機器人獨特又前衛的設計，大讚台灣防疫工作比起鄰近國家來的謹慎。

林園國小校長張坤宏表示，林園國小不是偏鄉而且一直不斷超前，透過學生傑出的表現，可以走出高雄、走出台灣，甚至讓全世界看到他們的真善美，這是他一直以來的辦學理念，這次連國外都關注林園國小設計的酒精噴霧機器人，令全校師生都相當開心。

(中時 )