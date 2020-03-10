籌備中的合歡山國際暗空公園，再獲交通部觀光局補助1500萬元，將用於旅遊服務、暗空環境營造；縣長林明溱10日到昆陽會勘，並決定以昆陽與鳶峰兩處最佳觀星據點，結合民間團體與天文學術團隊，做專業觀星導覽。

林明溱指出，暗空公園5大觀星熱點，包括昆陽、鳶峰、松雪樓、小風口及武嶺，其中以鳶峰、昆陽設立旅遊服務，及天文望遠鏡等專業觀星設施的條件最佳，經觀光處、清境永續環境發展協會及中央大學顧問團隊評估，將以鳶峰為普及性觀星據點，昆陽則提供專業國際級的觀星設備及導覽解說服務。

林明溱表示，交通部觀光局先前補助2500萬元經費，主要針對鳶峰旅遊服務中心施設天文及觀星平台、休憩平台及攤商平台，並增設改善既有公廁及無障礙、跨性別廁所，預計今年8月底完工；此次再增加1500萬元補助，將針對昆陽旅遊服務中心修繕、台14甲線路燈「暗空不暗地」減少光害，及翠峰、鳶峰公廁修繕，預計4月完成規畫設計、明年1月前竣工。

林明溱說，合歡山暗空公園後續規畫，將徵詢民間社團及學術團體，讓改善的硬體能夠與未來新增的天文望遠鏡等專業觀星設備充分結合，包括屋頂如何拆除打造觀星窗等。

另外，昆陽旅遊服務中心原為派出所，但屬舊建築未取得使用執照，將由觀光處向林務局承租，並依法申請合法建照及使用執照，未來提供嶄新的觀星旅遊服務。

(中時 )