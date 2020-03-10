立法院去年5月通過「司法院釋字七四八號解釋施行法」，但未針對跨國伴侶部分明確規範，台灣同婚先趨祁家威與一位馬來西亞僑生登記結婚遭拒，訴願也遭駁，遂對大安戶政事務所提起行政訴訟，請求准許作成結婚登記行政處分。

依據現行施行法，跨國伴侶適用「涉外民事法律適用法」，必須其母國承認同性婚姻，但全世界含台灣在內，僅28個國家法律認可同婚，亞洲甚至僅有台灣1國，祁家威遂以與馬國喬生登記遭拒為引線，提起行政訴訟，再度衝撞體制。

台北高等行政法院今天下午首開庭，祁家威親自到庭，但法官林麗真認為，登記結婚是與伴侶雙方相關，本案卻只有祁男1人獨自提起訴願及行政訴訟，恐有當事人適格問題，諭知戶所補齊相關文件，5月5日開庭再審理。

祁家威庭後受訪表示，目前台灣同志只能與另外27個同婚合法國家的同志登記結婚，其他180個國都不行，這是很麻煩的事，台灣現有500多對同志相愛，其中約180對都是與台、馬同志相愛。

祁家威諿，本件法官認為他與伴侶要一起提起訴訟，但6、7年前他提的另件同婚訴訟，當時的法官只要伴侶當「參加人」即可，感覺本件法官劃錯重點，只能靜待後續通知。

(中時 )