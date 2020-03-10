根據桃園不動產交易e指通統計，桃園12大生活圈屋齡5年內的新屋交易，以高鐵特區、中路重劃區均破千件最多，二區同時創下五年來新高，反映重劃區、新成屋成為這波桃園房市主流。

桃園各地的12大生活圈去年屋齡5年內的新成屋、新古屋交易量，有三個生活圈交易量超過千件，分別為桃園高鐵特區1,737件、中路重劃區1,127件與八德市公所商圈1,009件，其中高鐵特區與中路重劃區都是近五年來新高量，過去幾年房市低迷不少重劃區預售推案持續，近年陸續交屋，帶動新屋交易量衝高。

若以屋齡5年以上的中古屋市場來看，藝文特區周邊、南崁地區、桃園火車站前以及長庚商圈等商圈，去年中古屋交易量均創下五年新高，其中又以藝文特區周邊982件、南崁地區845件最多。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，過去五年桃園市房價平均行情都在1字頭以內，2019年屋齡在5年內新大樓交易均價，上漲至每坪21.02萬元，首見2字頭，創下新高，屋齡5年以上的中古大樓交易均價每坪16.8萬元，同時也創下了中古大樓新高，顯見桃園房價逐步回升，過去盼望房價下跌的觀望買盤，似乎嗅到房價盼不回，遞延性的買盤發酵，因此交易市場多以剛性需求買盤為主。

江怡慧表示，過去有供給過量疑慮的青埔高鐵特區，與五年前發展進入交屋高峰期的中路重劃區，房價對於雙北輕移民具誘因，在地客也看好有潛力的新興區發展漸趨成，吸引自住剛性買盤入場承接。

(工商 )