聯合再生（3576）與曄恆能源於9日共同簽訂規模120MW的太陽能模組採購合作意向書，此次合作的案場位於彰濱崙尾綠能專區，該區是全台第一座，且面積最大的綠能專區。

曄恆能源為全球知名的瑞士私募市場投資資產管理公司Partners Group的項目公司，該公司目前建置及運轉中之裝置容量已超過200MW，預計於台灣設置超過800MW的太陽能發電系統。此次合作案場彰濱崙尾綠能專區為填海造陸專區，曄恆能源將於此處設置180MW等級之太陽光電發電廠，也是全台灣最大的離岸太陽光電廠。聯合再生將提供雙玻雙面高階模組，預計於今年下半年配合工程進度出貨。

隨著台灣100MW以上大型太陽能電廠陸續開工，聯合再生今年台灣國內模組出貨量相較去年將呈現大幅成長。展望2020年，截至3月聯合再生已確認之模組訂單已達約500MW。董事長洪傳獻董事長表示，此次聯合再生能源與曄恆能源簽署的合作意向書是雙方合作的重要里程碑，期許未來在此基礎上雙方持續合作在台灣開發建設太陽能電廠，支持達成政府的太陽能政策於2025年太陽能累積設置量20GW的目標。 曄恆能源董事長徐偉強表示，我們將長期在台灣投資與持有再生能源電廠。非常高興能與羊聯合再生攜手合作，一同以實際行動響應支持台灣再生能源政策。

(工商 )