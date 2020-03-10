新冠疫情已蔓延到全世界，造成經濟疲弱、景氣灰暗，對於亞太區企業信用評級更是帶來壓力，標普全球評級今（10）日指出，亞太區內的銀行和中國房地產公司感受壓力最強烈，此波疫情將給亞太區銀行業增加1,000億美元的信貸成本，其中，中國的貸方首當其衝。

標普今天的報告，用了「亞太地區信貸搖搖欲墜」的標題，報告中指出，已調降今年亞太地區GDP預測值至4.0％，下調0.8個百分點，出現2009年以來的最低水平，且遠低於近十年平均的6％。雖然疫情尚未完全除，現在預估，第三季將出現U型復甦，屆及2021年中期，亞太區的就業人數和生產量將恢復沒有新冠疫情之前的水平。

標普全球評級亞太區首席經濟學家羅奇表示，經過此次疫情的試鍊，有些經濟活動將永遠消失，估計亞太區收入損失約為2,110億美元，這將給整個地區的資產負債表帶來漏洞。

羅奇分析，新冠疫情危機可能會給中資銀行帶來巨大的短期壓力，依照標普最新估測2020年中國GDP增長4.8％來計算，預計中國整個行業的商業銀行不良貸款總額（NPL）比率將達到約6.6％的峰值，一旦真實情況發生，呆帳覆蓋率可能會從2019年第四季度的186％降至52％，而且為了配合官方政策而提供的紓困方案，也可能會使銀行犧牲掉近期的商業利益。

(工商 )