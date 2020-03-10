汎德永業（2247）自結2月合併營收21.15億元、年增53.33％，累計前二月合併營收48.17億元、年減3.04％。汎德永業表示，過往農曆年後為車市淡季，今年受惠寶馬（BMW）熱銷大改款豪華休旅車X6於2月到港開始交車，帶動2月淡季不淡，預期3月起正2020年式新車陸續到港，新車銷售動能無虞。

汎德永業指出，寶馬休旅車X1、X3、X5持續熱銷中，買氣並未明顯受到新冠肺炎疫情影響，加上2月X6全新大改款抵台開始交車，帶動BMW整體新車銷售數字成長，而推出甫半年的保時捷（Porsche）主力車款Cayenne Coupe，買氣亦居高不下。

汎德永業進一步表示，隨寶馬、保時捷正2020年式新車3月到港，預期將帶動新一波交車熱潮，第一季營運可期。

維修保養業務部分，由於2月工作天數已恢復正常，保持穩健成長趨勢，在占整體營收比重己達12％下，持續穩定的挹注公司營收獲利。汎德永業表示，全台最大寶馬高雄新全功能展示暨服務中心已開始試營運，亞太最大的保時捷內湖潭美全功能展示服務廠亦預計3月底試營運，今年上半年銷售與維修保養動能將進一步擴大。

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