為了進一步解新加坡餐飲業科技化，中華民國生產力中心總經理張寶誠率團參訪新加坡，今日(10日)並與新加坡生產力中心共同簽署雙邊合作備忘錄(MOU)，藉此深化雙方在生產力的連結與合作。

中華民國及新加坡同為APO (亞洲生產力組織)成員，為了進一步了解新加坡餐飲業科技化、五常法實踐與智慧製造發展現況，張寶誠透過亞洲生產力組織雙邊合作計畫，率團於3月9日到14日到訪新加坡，進行餐飲業科技化與智慧製造標竿學習參訪、考察與交流。

張寶誠除預計拜會新加坡企業發展局(ESG)、新加坡經濟發展局(EDB)及相關產業協會、研究機構、民間企業外，今日並在APO新加坡理事Ms. Chew Mok Lee見證下，與新加坡生產力中心執行長Mr. Michael Tan共同簽署雙邊合作備忘錄(MOU)，以深化雙方在提升生產力上的連結與合作。

生產力中心表示，此為雙方持續合作建立重要里程碑，相信未來雙方合作與交流將更緊密，互動更頻繁。

(中時 )