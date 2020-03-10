進入緊急狀態！美國新冠肺炎確診病例破700 18:152020/03/10 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國有線電視新聞網(CNN)10日報導，根據美國疾病控制和預防中心、各州和地方衛生機構的統計，美國新冠肺炎確診病例已達717例，單日新增逾150例，累計26人死亡。 據報導，全美36個州和華盛頓哥倫比亞特區出現了新冠肺炎確診病例，其中，華盛頓州出現死亡病例22例，佛羅里達州和加利福尼亞州各兩例，據悉，死者中大多數為70歲以上的老年人。 目前，包括紐約州、馬里蘭州、加州等州在內的十餘州已宣布進入緊急狀態。 (旺報 ) #美國 #病例 #肺炎 #新冠 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 謠傳SARS死上百人 新北男子遭送辦 17:262020/03/06 社會 疫情來襲 北市酒駕執法不打烊 12:032020/03/07 社會 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 4陸客吃退燒藥搭機成境外移入確診病例 北京警方立案偵查 22:472020/03/07 兩岸 世衛報告證實：陸境外確診近2.5萬例 疫情波及全球101國 09:352020/03/09 兩岸 中研院快篩試劑何時量產？廖俊智：4月使用非常困難 10:292020/03/09 生活 快篩試劑是台灣研發！立委要求中研院改英文名 避免搞混 11:322020/03/09 生活 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 武漢累計收治及出院患者最多方艙醫院「休艙」 20:242020/03/09 兩岸 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 國際熱門新聞 義北現海嘯般病患！官員曝全國封鎖還不夠 - 國際 時尚界淪陷？朝聖米蘭時裝周 越南名媛姐妹花確診 - 國際 屍體燒不完！傳新冠肺炎釀北韓180士兵喪命 - 國際 進入緊急狀態！美國新冠肺炎確診病例破700 - 國際 - 旺報 沒事不准出門 義大利全境限制移動 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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