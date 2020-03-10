據美國有線電視新聞網(CNN)10日報導，根據美國疾病控制和預防中心、各州和地方衛生機構的統計，美國新冠肺炎確診病例已達717例，單日新增逾150例，累計26人死亡。

據報導，全美36個州和華盛頓哥倫比亞特區出現了新冠肺炎確診病例，其中，華盛頓州出現死亡病例22例，佛羅里達州和加利福尼亞州各兩例，據悉，死者中大多數為70歲以上的老年人。

目前，包括紐約州、馬里蘭州、加州等州在內的十餘州已宣布進入緊急狀態。

(旺報 )