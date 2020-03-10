新冠疫情重挫飯店住房率，中租旗下成旅觀光推出前所未有的優惠價，即日起至2020／6／30止，雙人房平日只要$2,020元，4月底前，假日免加價，現省$880！專案內含雙人房住宿一晚，附贈早餐二客，還加碼贈送得獎美食《總裁牛肉麵雙入禮盒》1組(價值$560)或經典XO醬1瓶(價值$550)，有住還有拿。

成旅觀光表示，渡假結束回到家，再品嚐看看美味的總裁牛肉麵或XO醬，意猶未盡想再吃，可以動動手指到『晶贊美饌』購物網選購，方便快速又安心。

若嫌兩天一夜還不過癮？想要再住一次？成旅自即日起至2020／6／30止，雙人房平日只要$2,199元，附贈早餐二客，再加贈一張《住宿$999優惠券》，憑券即能以$999優惠價平日入住成旅晶贊飯店四館雙人房，可適用於續住或下次至別館住宿，也可以揪朋友一起在同一晚住宿，而且，4月底前，假日免加價！

成旅表示，希望疫情早日退散，多到戶外走走、多運動，提昇自身的免疫力，讓心情美麗，選擇安全的旅遊，也是一種預防的好方式。

(中時 )