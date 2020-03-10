基隆市長林右昌若被居家隔離、檢疫，副市長林永發（前排右1）將代行職務。（資料照）

新冠肺炎疫情延燒，傳客委會主委李永得、國防部上少將皆自主在家隔離檢疫，外界也關心基隆市長林右昌萬一遭到隔離，林在市務會議後宣布，已經避免參加大型活動，市府也做好應變機制，包括選定異地辦公場所，相關人力編組，並找好接班人。

疫情持續擴散，國內外有多名軍政首長「中鏢」，恐影響疫情指揮，林右昌表示，基隆市疫情穩定，仍維持0確診，目前通報疑似個案46例已排除45例，1例一採為陰性，進行複檢中，至於居家隔離列管3人、居家檢疫128人，都沒有傳出異常徵狀。

外界關心疫情若爆發，林右昌說，市府已經展開提前佈署預防，已經勘查3處異地辦公場所，9日已選定1處並展開網路、電話等前置準備工作，也要求各處室下班前完成人力編組，必要時就會立即啟動分組辦公，確保市政、防疫維持正常運作。

對於若正副市長都遭居家隔離、檢疫，該如何應變，林右昌表示，自己盡量避免參加大型活動、餐會，基本上市府相關局處正副首長也避免一起上班，同時染疫的「機率應該不高」，若萬一真的有狀況發生，副市長林永發也會馬上接手指揮。

此外，基隆1名婦人2日從大陸返台，卻未遵守居家檢疫，搭公車趴趴走外出採購，衛生局長吳澤誠表示，要等婦人14天隔離期滿，或謹慎起見再加上7天後才會約談，經綜合判斷後做出適當處分，依法可處10萬元到100萬元罰鍰

(中時 )