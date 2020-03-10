北京9日新增1例新冠肺炎境外輸入病例 不涉及京內居民小區 18:132020/03/10 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據北京市疾病預防控制中心微信公眾號消息，9日北京市報告1例新冠肺炎確診病例，為來自英國的境外輸入病例，不涉及京內居民小區。 (旺報 ) #病例 #境外 #肺炎 #北京市 #居民 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 快篩試劑是台灣研發！立委要求中研院改英文名 避免搞混 11:322020/03/09 生活 林俊傑連線湖北抗疫醫護！打氣「好好照顧自己」惹淚崩 16:422020/03/09 娛樂 侯佩岑防疫小幫手藏胸前 強推洋蔥精增免疫力 16:432020/03/09 娛樂 中視新聞最懂觀眾 收視狂飆達2.06 17:232020/03/09 娛樂 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 范瑋琪痛罵「狗官」神隱多日現身 多國效法台灣禁口罩出口狠打臉 18:052020/03/09 娛樂 金大櫻花盛開 校園浪漫燦爛 18:142020/03/09 生活 疫情緊繃 高市選委會收件如臨大敵 19:292020/03/09 政治 武漢累計收治及出院患者最多方艙醫院「休艙」 20:242020/03/09 兩岸 兩岸熱門新聞 【假新聞】台研發快篩 陸WHO搶收割？查核中心：造假的謠言 - 兩岸 江啟臣未收大陸領導人賀電 原因曝光 - 兩岸 武漢14家方艙醫院全部休艙 網友：關門大吉！ - 兩岸 習近平考察武漢 港媒：釋3大政治訊號 - 兩岸 - 工商 華航武漢包機 預定19：45返抵桃園 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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