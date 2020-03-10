北市議員陳怡君發現，圓山舊兒童樂園出現至少7處的紅火蟻丘以及紅火蟻，更有民眾遭到咬傷，呼籲民眾勿接近。（陳怡君研究室提供／張穎齊台北傳真）

北市議員陳怡君發現，圓山舊兒童樂園出現至少7處的紅火蟻丘以及紅火蟻，更有民眾遭到咬傷，呼籲民眾勿接近。（陳怡君研究室提供／張穎齊台北傳真）

位在北市圓山的台北市立兒童育樂中心（圓山舊兒童樂園）是許多人的兒時回憶，2014年底熄燈後，塵封多年後於去年6月重新開放，但過去的歡樂景象已不在，獨剩摩天輪及雙層旋轉木馬供遊客拍照。不料，北市議員陳怡君獲報，民眾近期在運動時遭紅火蟻咬傷，發現至少有7處蟻丘，動保處隨即緊急投藥處理，盼剿滅防治。

北市工務局公園路燈工程管理處圓山所主任賴丞賦表示，經會勘後，動保處有做初步處理，除已設置告示牌呼籲別民眾別接近外，也投藥、施放誘餌，接下來每個月都會定期去看紅火蟻的情況，皆依照既定的程序來防治。

陳怡君指出，她日前到場會勘，發現大大小小的蟻丘，至少有6、7處，隨處可見紅火蟻爬行，她當場要求相關單位投藥撲滅，並於投藥處加強豎立警示牌及黃色三角旗警示，以防市民及遊客遭受叮咬。

陳怡君說，被紅火蟻叮咬會有極強烈的灼熱和痛癢，一些體質敏感的人則會因紅火蟻毒液中的水溶性毒蛋白，產生過敏性反應，嚴重者甚至會引發過敏性休克而造成死亡。

她也提到，台北市立兒童育樂中心在成為景觀公園後，仍吸引不少國外遊客、網紅、攝影師前來拍照，但仍不可疏於維護管理，她也發現流動廁所的穢物有流入草地，以及草地樹枝過長、未修剪、凌亂不堪。公園處會勘後也承諾會一併改善。

(中時 )