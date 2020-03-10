韓國新冠肺炎死亡病例增至59例 18:142020/03/10 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據韓媒報導，韓國大邱市10日表示，新增1例新冠肺炎死亡病例，截至目前，當日已新增5例死亡病例，韓國累計死亡病例增至59例。 據報導，新增死亡病例均來自大邱。 (旺報 ) #病例 #死亡 #韓國 #報導 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫便利貼10》出國不踩雷有撇步 09:002020/03/06 生活 義大利日增769確診41死亡 羅馬和拿坡里都淪陷 04:412020/03/06 國際 歐洲新冠燒不停 英國死亡首例 法國增至7死 05:182020/03/06 國際 新冠重創金融及旅遊業 美股再度收黑逾3％ 05:422020/03/06 國際 美國馬里蘭州確診3例 武漢肺炎逼近華府 10:032020/03/06 國際 桃園關懷據點 原民文健站共餐9日起暫停 10:102020/03/06 生活 防疫情擴大 北市宣布300人以上室內活動取消或延期 10:322020/03/06 生活 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 快篩試劑是台灣研發！立委要求中研院改英文名 避免搞混 11:322020/03/09 生活 武漢累計收治及出院患者最多方艙醫院「休艙」 20:242020/03/09 兩岸 國際熱門新聞 義北現海嘯般病患！官員曝全國封鎖還不夠 - 國際 時尚界淪陷？朝聖米蘭時裝周 越南名媛姐妹花確診 - 國際 屍體燒不完！傳新冠肺炎釀北韓180士兵喪命 - 國際 沒事不准出門 義大利全境限制移動 - 國際 進入緊急狀態！美國新冠肺炎確診病例破700 - 國際 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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