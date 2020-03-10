特力(2908)集團2月合併營收為24億9000萬元，較去年同月減少12.2%，其中2月貿易營收為11億9000萬元，占整體營收比重48%；零售營收為12億7000萬元，占整體營收比重51%，面對新冠肺炎的衝擊，特力集團除持續推動虛實整合「線上行銷線下體驗」之新零售模式，亦打造安心的實體購物空間，確保消費者可以安心購物。

特力表示，由於新型冠狀病毒疫情影響，大陸工廠延後復工，造成出貨排程遞延及供應鏈之調整，2月貿易事業體業績較去年同期減少12.4%。新型冠狀病毒疫情在全球延燒下，特力也將密切關注各國發展並及時採取因應措施。

在台灣零售事業體部分，受到疫情持續升溫，消費者減少出門導致來客數下滑，2月營收較去年同期減少1.97%。面對新冠肺炎的衝擊，除了持續推動虛實整合「線上行銷線下體驗」之新零售模式，亦打造安心的實體購物空間，確保消費者可以安心購物。

(時報資訊)