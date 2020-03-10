聯發科(2454)公布2月營收受到新型冠狀病毒疫情衝擊，2月營收月減8.06%，為近一年以來新低，依照聯發科所公布的第一季財測來看，3月營收必須達到169.61億元，方可達陣財測低標。

聯發科2月營收182.21億元、月減少8.06%、年增加28.67%，累計前2月營收380.39億元、年減少25.11%，換句話說，聯發科3月營收須達到169.61億元，方可達陣財測低標水準。

由於聯發科主要市場為大陸，受到新型冠狀病毒衝擊，第一季營運偏向保守，2月營收也因為大陸地區農曆年停工，終端銷售市場停滯，故單月營收寫下近一年以來新低，只是聯發科儘管短線在疫情衝擊下會有影響，但聯發科在5G上依舊以很多新項目在進行中，目前「天璣1000」獲OPPO、vivo和小米採用，「天璣800」則有OPPO、小米和華為，加上下半年仍有新款5G SoC陸續推出，待疫情結束後，5G商機仍將扮演聯發科重要動能。

聯發科第一季財測，以美金對台幣匯率1比30計算，第一季營收預估在550億~602億元之間，季下降7%到15%，年增加4%到14%，營業毛利率預估為42%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為34.5%±2%。

(時報資訊)