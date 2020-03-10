櫃買中心今（10）日表示，元勝股票（4419）自3月11日起預收款券，並每45分鐘撮合一次。

元勝股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月11日起10個營業日（到3月24日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每45分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )