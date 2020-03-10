元勝股票 3/11起預收款券 18:002020/03/10 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（10）日表示，元勝股票（4419）自3月11日起預收款券，並每45分鐘撮合一次。 元勝股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月11日起10個營業日（到3月24日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每45分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #元勝 #櫃買中心 #預收款券 #分鐘撮合一次 #營業日 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》優盛、上揚6日起預收款券 08:182020/03/06 財經 衡平公司違反重訊查證遭處違約金5萬元 16:522020/03/06 財經 熱映、巨虹 3/9起預收款券 18:502020/03/06 財經 衡平 遭處違約金5萬元 04:102020/03/09 證券．權證 股市短波－熱映、巨虹 今起預收款券 04:102020/03/09 證券．權證 《店頭市場》熱映、巨虹9日起預收款券 08:032020/03/09 財經 環拓科技今日送件申請登錄興櫃股票 16:412020/03/10 財經 財經熱門新聞 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 川普救市激勵投資人！ 美股早盤大漲逾800點 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 股價暴殺也不管！沙國自殺式攻擊 美俄挫咧等 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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