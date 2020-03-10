晨星10日發表新型冠狀病毒的研究報告並將大陸2020年實際GDP增長預期下調了250個基點，從之前的4.7％下調至2.2％。

晨星股票分析師Preston Caldwell表示，自新冠疫情爆發以來，全球股市下跌逾10％以上，跌幅相當大，晨星仍將大陸2020年實際GDP增長預期下調了250個基點，來到2.2％。但預計新冠疫情帶來的長遠影響並不會太大，因為對生產力的損害較低，而且一旦病毒消退，經濟信心應該會迅速恢復。

Preston Caldwell進一步指出，晨星認為大陸已經將疫情風險有效控制，令長遠影響與全球的平均水平看齊。因此，預計在2020年後的幾年裡，大陸將強勁追趕增長，對大陸中國長期GDP的預測相對於疫情爆發之前的共識，已經相對偏低，預測未來10年的平均實際GDP增長率約為3.25％，這低於普遍預期，例如國際貨幣基金組織（IMF）對未來5年經濟增長的預測（covid之前）幾乎是6％。

此外，晨星還預測新型冠狀病毒疫情對2020年全球GDP平均影響為負1.5％，長期影響為負0.2％，與迄今為止的市場反應相比，股票的公允價值應與GDP保持一致。

(工商 )